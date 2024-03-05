الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية استهدفت مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر

مصراوي

أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله "الحوثيين"، يحي سريع، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر.

وأضاف المتحدث العسكري، أن عملية المدمرتين الأمريكيتين استخدمت فيها صواريخ بحرية ومسيرات، مشيرا إلى استمرار العمليات حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.

كان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله، أعلن أمس الاثنين، استهداف السفينة الإسرائيلية MSC Sky جنوب شرقي عدن بعدد من الصواريخ المناسبة.

وأضاف المتحدث العسكري، أن إصابة السفينة الإسرائيلية كانت دقيقة ومباشرة.

وأعلنت شركة أمبري للأمن البحري، تعرض سفينة الحاويات الإسرائيلية المستهدفة جنوب شرقي عدن لانفجارين أحدهما عن بعد.

وكشفت "أمبري"، عن اندلاع حريق على متن السفينة المستهدفة بعد تعرضها لانفجارين، مشيرة إلى عدم وجود خسائر بشرية.