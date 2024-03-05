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BBC

عباس: نرفض قطعًا مساعي الاحتلال لتهجير شعبنا من غزة أو الضفة والقدس

10:01 م الثلاثاء 05 مارس 2024

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

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مصراوي
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رفض حكومته القاطع لتهجير الشعب من قطاع غزة أو من الضفة الغربية والقدس، مؤكدا أن هذا ما تسعى إسرائيل لتحقيقه.
وشدد عباس على أنه لا يمكن القبول بمخططات الاحتلال الإسرائيلي لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
سبق وأن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الإفراج عن الأسرى في يد حركة المقاومة الفلسطينية حماس الآن.
وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه يجب على الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات دون أعذار، قائلا: "إذا استمر القتال في رمضان فسيكون الوضع خطيرا في القدس والضفة الغربية".

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