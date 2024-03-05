جيش الاحتلال الإسرائيلي: دمرنا أكبر نفق لحماس في قطاع غزة

تل آبيب - (د ب ا)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه دمر أكبر نفق لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء إنه خلال الأسابيع الماضية تم فحص وتفكيك النفق الذي له عدة أفرع، والذي عُثر عليه شمال قطاع غزة في منتصف ديسمبر الماضي.

كما نشر جيش الاحتلال مقاطع فيديو تظهر أجزاء من النفق يتم تفجيرها، وقيام القوات بضخ الأسمنت في القطاعات الأخرى. ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات بصورة مستقرة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المركبات كانت تستطيع المرور عبر النفق، الذي يمتد لمسافة أكثر من أربعة كيلومترات ويبلغ عمقه 50 مترا.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن النفق يقع على بعد 400 متر من معبر إيرز(بيت حانون) بين إسرائيل وغزة، ولكن لم يمتد إلى الأراضي الإسرائيلية.

ويتردد أن محمد السنوار، شقيق زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيي السنوار، هو من قام ببناء النفق.