الجيش الأمريكي: الحوثيون يستهدفون سفينة حاويات في خليج عدن

(دويتشه فيله)

تعرضت سفينة حاويات لهجوم بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقته جماعة الحوثي، حسبما أعلن الجيش الأمريكي. وتطالب الجماعة السفن بالحصول على تصريح من هيئة الشؤون البحرية التي تسيطر عليها قبل دخول المياه اليمنية.

قالت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن أحد صاروخين باليستيين مضادين للسفن اطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية على سفينة الحاويات إم.إس.سي سكاي 2 في خليج عدن أصاب السفينة مما تسبب في وقوع "أضرار".

وأضافت في بيان أن التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات على متن السفينة المملوكة لجهة سويسرية وترفع علم ليبيريا، وذكرت أيضا أن السفينة لم تطلب المساعدة وواصلت طريقها. وقال متحدث عسكري باسم جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران أمس الاثنين إن الجماعة استهدفت السفينة "بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".

ويستهدف الحوثيون خطوط الشحن فيالبحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. وقال الجيش الأمريكي إن الحوثيين أطلقوا أيضا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من اليمن على جنوب البحر الأحمر لكنه سقط في المياه دون وقوع أضرار أو إصابات للسفن التجارية أو لسفن سلاح البحرية الأمريكي.

وأضاف البيان أن قوات القيادة المركزية الأمريكية شنت هجمات "دفاعا عن النفس" لاستهداف صاروخين كروز مضادين للسفن يشكلان "تهديدا وشيكا" للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على أهداف للحوثيين في اليمن وأعادت إدراج الجماعة على قوائم المنظمات الإرهابية.

وقال مسفر النمير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران أمس الاثنين إن على السفن الحصول على تصريح من هيئة الشؤون البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون قبل دخول المياه اليمنية.

وأدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى تعطيل الشحن العالمي، مما أجبر الشركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب أفريقيا، وأذكت مخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحماس قد تتسع لتزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط. ويذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.