إعلام عبري: تعليمات للسفارة الإسرائيلية في لندن بعدم المساعدة في زيارة جانتس إلى بريطانيا



مصراوي

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن هناك تعليمات صدرت للسفارة الإسرائيلية في لندن بعدم المساعدة في زيارة جانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي إلى بريطانيا.

كانت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية نقلت عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله، أمس الأحد، إنه من المتوقع أن تعرب نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس للوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس عن القلق بشأن سلامة 1.5 مليون شخص لجؤوا إلى رفح.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه من المتوقع أن تركز محادثات هاريس وجانتس على اليوم التالي للحرب وخطط إعادة بناء غزة.

بينما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول مطلع، قوله إن جانتس أبلغ نتنياهو بزيارته لواشنطن بعد تحديد جدول الأعمال، مؤكدا أن رئيس حكومة الاحتلال فوجئ بزيارة جانتس ويتملكه الغضب الشديد.

وأوضح المسؤول أن زيارة جانتس لواشنطن تعكس انقساما حادا في القيادة السياسية الإسرائيلية.