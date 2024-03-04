الخارجية الأمريكية: نضغط على إسرائيل للسماح بدخول مزيد من المساعدات لغزة

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية: مستمرون في العمل والضغط على إسرائيل، للسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر المعابر البرية.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أنها ستستخدم كل السبل البرية والجوية والبحرية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن المساعدات التي تدخل إلى غزة غير كافية وهذا يجب أن يتغير.

وأوضحت أنه يجب على حماس أن تقبل فورا باتفاق وقف إطلاق النار المطروح على الطاولة، مشددة الاستمرار في الضغط، من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وإخراج الأسرى.