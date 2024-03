السنغال.. من تكون السيدة الأولى في عهد رئيس يجمع بين زوجتين؟

مصراوي

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السنغال بشكل كبير مع الأزمة الأولى التي سيواجهها الرئيس الجديد؛ بسبب تحديد لقب السيدة الأولى في البلاد، بعد فوز المعارض بسيرو فاي في الانتخابات الرئاسية، والذي يجمع بين زوجتين.

ويبلغ الرئيس السنغالي الجديد الذي ينحدر من مدينة "أمبور" في غرب السنغال 44 عامًا، وهو أصغر المرشحين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية التي شهدت ترشح 19 مرشحًا.

ويعُد بسيرو فاي أول رئيس سنغالي يدخل القصر الرئاسي برفقة زوجتين، رغم انتشار ظاهرة التعدد هناك.

وأثارت التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأسئلة والسخرية بشأن هذا الموضوع، في حين رأى آخرون أن هذا النجاح يضاف إلى نجاح بسيرو فاي في الانتخابات.

