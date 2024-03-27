مسؤولون أمريكيون: لدينا تقارير عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجون مروان البرغوثي

مصراوي

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مسؤولين، اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية أثارت مع إسرائيل قضية معاملة القيادي الفلسطيني المعتقل مروان البرغوثي.

وأكد مسؤولون أمريكيون، أن واشنطن على علم بالتقارير عن الانتهاكات ضد مروان البرغوثي المسجون لدى إسرائيل.

وألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي القبض على البرغوثي في عام 2002، بعدما وُجّهت إليه تهم بقتل 26 شخصا والانضمام إلى جماعة إرهابية، قبل أن يُلصق به الاحتلال في عام 2004 تهمة قتل 4 إسرائيليين وراهب يوناني، ليصدر في حقه 5 أحكام تراكمية بالسجن المؤبد إلى جانب السجن 40 عاما.

وكانت القناة 13 العبرية قالت، منتصف فبراير الماضي، إنه جرى نقل القيادي في حركة "فتح" مروان البرغوثي من موقع احتجازه في سجن "عوفر" إلى سجن آخر لم تعلن عنه؛ خوفا من تصعيد محتمل بعدما تلقت مصلحة السجون الإسرائيلية معلومات تشير إلى أنه يدعو إلى انتفاضة ثالثة.