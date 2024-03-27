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اليوم الـ 173 للحرب.. الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 32490 شهيدًا

02:06 م الأربعاء 27 مارس 2024

العدوان الإسرائيلي

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غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء ، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 32 ألفا و490 شهيدًا و74 ألفا و889 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 76 شهيدا و 102 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 173 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

العدوان الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية غزة

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