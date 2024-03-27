"ناسا" ترسل مجددا طائرتين بحثيتين لتايوان لإجراء بحوث حول تلوث الهواء

تايبيه - (د ب أ)



أرسلت "ناسا" طائرتين بحثيتين إلى تايوان، اليوم الأربعاء، للمرة الرابعة والأخيرة خلال عام 2024 للقيام ببحث بشأن تلوث الهواء، بهدف مساعدة تايوان على تحسين إدارة جودة الهواء لديها، وفقا لما قالته وزارة البيئة بتايوان في بيان لها.

ونقل موقع "فوكوس" التايواني الاخباري عن الوزارة القول، إن الطائرتين وصلتا من تايلاند إلى تايوان عند حوالي الساعة 11 من صباح اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تحلق الطائرتان فوق وسط وجنوب تايوان لمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات تقريبا.

وقالت الوزارة إنه على غرار الرحلات الجوية السابقة التي تمت في 15 و28 من فبراير و13 من مارس، فإن رحلات ناسا اليوم الأربعاء، تأتي كجزء من مهمة دراسات جنوب شرق آسيا السبعة، وهو مشروع لمراقبة جودة الهواء في جميع أنحاء آسيا.