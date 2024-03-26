سيناتور أمريكي: لا نعتقد أن إسرائيل ملتزمة بمذكرة الأمن القومي المبرمة معها

مصراوي

قالت مجلة "بوليتيكو" نقلا عن السيناتور الأمريكي كريس مورفي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعتقد أن إسرائيل ملتزمة بمذكرة الأمن القومي المبرمة معها.

وشدد مورفي على ضرورة ألا يتم نقل مزيد من الأسلحة إلى إسرائيل ما لم يحدث تقدم في وصول المساعدات.

من جانبه، قال السيناتور فان هولين، إنه في حال خلص تقييم الخارجية الأمريكية إلى أن إسرائيل ممتثلة لمذكرة الأمن القومي "فإننا منفصلون عن الواقع".

وأكد فان هولين أنه على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن توضيح موقفها إذا استنتجت الخارجية أن إسرائيل ملتزمة بمذكرة الأمن القومي.