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BBC

استطلاع إسرائيلي: 57% من المواطنين يعتبرون أداء نتنياهو ضعيفًا أو سيئًا للغاية

08:38 م الثلاثاء 26 مارس 2024

بنيامين نتنياهو

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مصراوي

كشف استطلاع رأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن 57% من الإسرائيليين يعتبرون أداء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ضعيفا أو سيئا للغاية.

وكذلك تشهد حكومة الاحتلال ومجلس الحرب الإسرائيليين، خلافات حادة منذ اندلاع الحرب في غزة، أبرزها بين نتنياهو وجانتس، الذي حاول الإطاحة برئيس الوزراء، وهو ما يلقى تأييد نحو 50% من الإسرائيليين وفق ما أظهره استطلاع رأي لصحيفة معاريف العبرية.

وقال عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود اليميني المتطرف ماتان كاهانا، اليوم الثلاثاء، إن حديث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الفارغ عن النصر المطلق في رفح هو مجرد خداع.

وأكد كاهانا أن نتنياهو وفريقه تحدثوا عن رفح كما لو أن تدمير حماس هناك هو ما سيجلب النصر.

ويصر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال تصريحاته المتتابع على أن الاجتياح العسكري لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، هو النصر الذي يسعى إليه وفق مزاعمه بوصفها "آخر معاقل حركة حماس".

بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة

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رمضانك مصراوي

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