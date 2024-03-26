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BBC

حماس تعلّق على تصريحات المقرّرة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية

07:17 م الثلاثاء 26 مارس 2024

حركة حماس

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مصراوي

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات المقرّرة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، بوجود أدلة كافية على ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي "المجرم" لأعمال الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، هو إقرار إضافي من مسؤولة أممية رفيعة، يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي لحماية الإنسانية، والوقوف أمام مسؤولياتهم بمنع أعمال الإبادة التي تجاوزتها الإنسانية منذ عقود مضت.

وطالبت حماس في بيانها، "المحكمة الجنائية الدولية بتجاوز مربع الصمت، والتحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على ما يرتكبوه من عمليات إبادة وتطهير عرقي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم".

حركة حماس حقوق الإنسان الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي

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