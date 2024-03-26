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BBC

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يطالب بوقف إنزال المساعدات جوًا

01:32 م الثلاثاء 26 مارس 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)


طالب مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بوقف عمليات الإنزال الجوي في القطاع.

ونادى المكتب، بفتح المعابر البرية بشكل فوري للسماح بدخول المساعدات إلى المحتاجين في قطاع غزة.

وأفاد المكتب الإعلامي، أن عمليات الإنزال الجوي التي نفذتها عددًا من الدول لإدخال المساعدات، تسببت في استشهاد 18 فلسطينيًا بينهم 12 شخصًا غرقًا لنزول المساعدات في البحر وآخرين جراء التدافع للحصول على المساعدات.

ولجأت عدد من الدول على رأسها البلاد العربية لاستخدام طريق الإنزال الجوي فوق غزة من أجل إيصال المساعدات إلى الأهالي جراء فرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارًا محكمًا على القطاع تحديدًا مناطق الشمال التي يتعنت في إدخال الإمدادات إليها.

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رمضانك مصراوي

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