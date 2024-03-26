بعد قرار مجلس الأمن.. وزير المالية الإسرائيلي: عازمون على اجتياح رفح

(مصراوي)



صرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عازم على اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال سموتريتش، إن السبيل الوحيد للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس سيكون عن طريق غزو رفح بريًا، مشيرًا لعدم وجود بدائل أخرى لإنهاء الحرب الدائرة.

وعقب سموتريتش، على قرار مجلس الأمن الدولي أمس، بتمرير قرار وقف إطلاق النار، بأن إسرائيل لا يمكنها وقف الحرب في منتصف الطريق محذرًا من خطورة هذه الخطوة على بلاده.

وأفاد سموتريتش، أن إسرائيل تقدر الصداقة المتبادلة مع الولايات المتحدة، مشيرًا في الوقت ذاته لوجود "خطوط حمراء" لا يمكن تجاوزها.

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق أمس الاثنين، على قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما لم تستخدم فيه الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لوقف تمرير القرار.