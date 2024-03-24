"صنداي تايمز": الصين تستهدف كبار السياسيين البريطانيين بهجمات سيبرانية

لندن - (د ب أ)

ذكرت صحيفة بريطانية أن هناك اعتقاد بأن الصين استهدفت مجموعة من كبار أعضاء البرلمان وأقرانهم بسلسلة جديدة من الهجمات السيبرانية التي تهدف إلى تقويض الديمقراطية في بريطانيا.

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أنه من المتوقع أن يطلع نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن البرلمان البريطاني يوم غد الاثنين على وقوف بكين وراء موجة من التدخل المدعوم من الدولة.

وتردد أن مجموعة صغيرة من المناهضين للصين قد تم استدعاؤهم لحضور إحاطة من قبل مدير الأمن في البرلمان أليسون جايلز فيما يتعلق بالنشاط، وفقا لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

ومن بين هؤلاء زعيم المحافظين السابق السير إيان دنكان سميث، والوزير السابق تيم لوتون، ونظيره اللورد ألتون، والنائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي ستيوارت ماكدونالد، بحسب الصحيفة.

يشار إلى ان الأربعة هم أعضاء في مجموعة الضغط التابعة للتحالف البرلماني الدولي بشأن الصين التي تركز على القضايا المتعلقة بهذه الدولة الآسيوية .

ورفضت متحدثة باسم الحكومة البريطانية التعليق.