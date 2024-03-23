بلينكن يحذّر نتنياهو من أي عملية برفح ستؤثر على دعم واشنطن لإسرائيل

مصراوي

صرّح مسؤول أمريكي، اليوم السبت، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن صيغة لعودة سكان غزة إلى الشمال لدفع مفاوضات الدوحة قدما، وفقا لما نقلته "الجزيرة".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن بلينكن أكد أن أي عملية عسكرية برفح خلال التفاوض ستكون لها تبعات على دعم واشنطن، موضحا أن وزير الخارجية الأمريكي زار إسرائيل بعد تحول موقف واشنطن من عملية رفح من خيارات التنفيذ لتعليق نهائي.

وكشف أن الخلاف بين بلينكن والرئيس جو بايدن حول عملية رفح، تم حسمه لصالح وزير الخارجية الذي يراها تقوض المفاوضات ومصالح أمريكا.

وأكد المسؤول الأمريكي أن بلينكن قدم ضمانات لنتنياهو بدعم استراتيجيته لما بعد الحرب ودفع التطبيع إذا أبدى مرونة، لافتا إلى أن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" سافر إلى الدوحة بعد تأكيدات من بلينكن بتوسيع صلاحيات وفد إسرائيل المفاوض.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن الصلاحيات تشمل مناقشة ترتيبات الانسحاب من منطقة تربط شمال القطاع بجنوبه.