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BBC

مصادر: رد الاحتلال للوسطاء يرفض وقف الحرب وانسحاب قواته من غزة

08:24 م السبت 23 مارس 2024

رد الاحتلال للوسطاء يرفض وقف الحرب وانسحاب قواته م

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مصراوي

قالت مصادر لقناة الجزيرة، اليوم السبت، إن رد الاحتلال الإسرائيلي الذي قدم للوسطاء يرفض وقف الحرب وانسحاب قواتها وعودة النازحين بلا شروط.

وأضافت المصادر، أن إسرائيل اشترطت الإفراج في المرحلة الأولى عن 40 أسيرا إسرائيليا حيا من كل الفئات، موضحة أن الرد الإسرائيلي حافظ على إطار الاتفاق على 3 مراحل.

وتابعت المصادر، أن الرد قدم نقاطا مفصلة في ما يتعلق بتبادل الأسرى وشروط وقف العمليات، بينما عرض عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا لشمال القطاع بعد أسبوعين من بدء التنفيذ.

وأكملت المصادر، أن إسرائيل رفضت طلب حماس الإفراج عن 30 من أصحاب المؤبدات مقابل كل مجندة وعرضت فقط 5 هي من تحددهم، موضحة أن إسرائيل طلبت مقابل الإفراج عن أسرى أعيد اعتقالهم من صفقة شاليط الإفراج عن الجنديين جولدن وآرون.

وأوضحت المصادر، أن رد إسرائيل شمل الحق في إبعاد أسرى الأحكام المؤبدة الذين سيفرج عنهم وفق الصفقة إلى خارج فلسطين.

تبادل الأسرى إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

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رمضانك مصراوي

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