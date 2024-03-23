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BBC

هيئة البث الإسرائيلية: جالانت يبدأ غدا زيارة رسمية إلى واشنطن

07:48 م السبت 23 مارس 2024

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

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مصراوي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، يبدأ غدا زيارة رسمية إلى واشنطن يلتقي خلالها كبار المسؤولين الأمريكيين.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية، أن وزير الدفاع سيبحث في واشنطن سير المعارك واستعادة الأسرى وإجراءات إدخال المساعدات لغزة، مشيرة إلى أن المباحثات ستشمل أيضا الحفاظ على الزخم الذي يكسب إسرائيل ميزة عسكرية في المنطقة.

كان موقع "أكسيوس" قال نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، الخميس الماضي، إن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي سيصل إلى واشنطن ومعه قائمة طويلة بأسلحة تريدها إسرائيل فورا.

وصرح مسؤول إسرائيلي للموقع الأمريكي، بأن إسرائيل تسعى إلى تسريع عملية توريد الطائرات والأسلحة، موضحا أن الأسلحة التي سيطلبها جالانت تشمل طلبات للحرب في غزة وطلبات بمقاتلات "إف 35" و"إف 15".

يواف جالانت الاحتلال الإسرائيلي واشنطن

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