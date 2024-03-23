أول تعليق من تشارلز وهاري وميجان على إصابة كيت ميدلتون بالسرطان

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أعلن قصر بكنجهام، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث، فخور بأميرة ويلز كيت ميدلتون، لشجاعتها في الحديث عن علاجها بعد اكتشاف إصابتها بالسرطان عقب العملية الجراحية التي خضعت لها في الآونة الأخيرة.

وقال متحدث باسم قصر باكنجهام، إن تشارلز "فخور جدا بكاثرين لشجاعتها في الحديث"، مضيفًا أن ملك بريطانيا، ظل على اتصال مع زوجة ابنه المحبوبة طوال الأسابيع الماضية، بعدما أمضيا بعض الوقت معا في المستشفى".

وأضاف المتحدث، أن تشارلز وزوجته كاميلا "سيظلان يقدمان الحب والدعم للعائلة بأكملها في هذا الوقت العصيب".

فيما قال الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل، "إنهما يتمنيان الصحة والخصوصية لكيت زوجة الأمير ويليام، شقيق هاري الأكبر".

وأضاف هاري وميجان، دوق ودوقة ساسكس، في بيان "نتمنى الصحة والشفاء لكيت والأسرة، ونأمل أن يتمكنوا من فعل ذلك في خصوصية وسلام".

وبعد الشائعات التي انتشرت في أعقاب اختفاء أميرة ويلز كيت ميدلتون، ظهرت أمس الجمعة، في فيديو كشفت خلاله عن إصابتها بالسرطان، وهو أول تحديث كبير لحالتها الصحية منذ خضوعها لعملية جراحية في وقت سابق من هذا العام.

وجاء الإعلان، الذي نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي التي يديرها قصر كنسينجتون، ليكشف عن أن الاختبارات اللاحقة بعد الجراحة الناجحة في البطن في يناير، أكدت وجود السرطان.

فيما أوضحت الأميرة أنها تخضع الآن للعلاج الكيميائي الوقائي في المراحل الأولى من العلاج.

وعبّرت ميدلتون عن امتنانها للدعم والتفهم خلال فترة تعافيها، مشيرة إلى التحديات التي تواجهها عائلتها في هذا الوقت الصعب، مُبرزة أهمية رعاية فريقها الطبي والدعم الثابت من زوجها الأمير ويليام.

وفي الفيديو، شدّدت الأميرة على جهودها وزوجها في شرح الوضع لأطفالهما الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس بطريقة مناسبة لفهمهما، مُظهرة التزامها وزوجها بالحفاظ على الخصوصية وسط هذه المحنة.

https://www.dailymotion.com/video/x8vf6po

كما طمأنت المتابعين بتصميمها على التركيز على تعافيها، معربة عن تفاؤلها وامتنانها للحب واللطف الذي قدمه لها الداعمون، وكذلك وجهت رسالة تضامن إلى جميع المصابين بالسرطان تحثهم على عدم فقدان الأمل.

وأوضح المتحدث باسم العائلة المالكة أنه سيتم تعليق التزامات العمل الملكي للأميرة كيت مؤقتًا لإعطاء الأولوية لصحتها وتعافيها، مُعربًا عن تطلعها لاستئناف مهامها بمجرد أن تسمح حالتها بذلك.