البيت الأبيض: لم نر حتى الآن خطة إسرائيلية ذات مصداقية لنقل المدنيين من رفح

مصراوي

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، إن 11 دولة صوتت لمشروع قرار يتعلق بغزة في مجلس الأمن لكن روسيا والصين عارضتا مشروع القرار للأسف.

وأشار كيربي إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية سترسل وفدا خلال أيام للحديث عن بدائل لعملية برية في رفح، لافتا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن شدد من جديد على أن شن عملية برية في رفح سيكون خطأ.

وأوضح كيربي أنه لا يزال هناك متسع من الوقت للحديث مع إسرائيل بشأن رفح، منوها إلى أن المسؤولين الأمريكيين سيناقشون مع الإسرائيليين سبل القضاء على حماس دون عملية برية في رفح.

وكشف كيربي عن اعتقاد واشنطن بالاقتراب من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والمحادثات بشأنه مستمرة، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار حتى يمكن استعادة الأسرى وإدخال المزيد من المساعدات.

ولفت كيربي إلى أن المحادثات بشأن اتفاق الأسرى تحرز تقدما، موضحا أن الإدارة الأمريكية تريد أن تقدم للإسرائيليين بعض البدائل والخيارات لملاحقة حماس دون التضحية بسلامة المدنيين.

وأكد كيربي أن واشنطن لم تر حتى الآن أي خطة إسرائيلية ذات مصداقية لنقل المدنيين من رفح.