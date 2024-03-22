إعلان

BBC

مجلس الأمن يصوت غدا على مشروع لدول غير دائمة العضوية لوقف النار بغزة رمضان

07:09 م الجمعة 22 مارس 2024

مجلس الأمن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


مصراوي

صرحت مصادر دبلوماسية، اليوم الجمعة، بأن مجلس الأمن الدولي سوف يصوت غدا على مشروع قرار لدول غير دائمة العضوية يدعو لوقف النار بغزة خلال شهر رمضان.
قالت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنها تتمنى أن يتم تمرير مشروع قرار وقف إطلاق النار في رمضان الذي قدمته دول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي.

كما أكدت معارضتها التهجير القسري لسكان غزة وترفض الخطط الإسرائيلية لاجتياح رفح والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت المجموعة العربية إلى أنها ستطالب خلال الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن تسهيل قبول فلسطين كعضو دائم في الأمم المتحدة.

وشددت المجموعة العربية بيانها على ضرورة مساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن المذابح التي ترتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفشل مجلس الأمن الدولي في إقرار مشروع أمريكي يهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة اليوم الخميس.

مجلس الأمن حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بوريل: المزيد من البلدان تستأنف تمويل وكالة الأونروا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

تغطية خاصة - زيادة أسعار البنزين والسولار ورفع تعريفة الركوب بالمحافظات
عاجل - تراجع حاد في سعر الذهب اليوم الجمعة ببداية التعاملات
المكيف بـ13 جنيهًا.. زيادة جنيه في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
التذكرة تبدأ من 9 جنيهات.. ننشر زيادة أسعار الميني باص والنقل الجماعي بالقاهرة
بعد رفع أسعار الوقود.. مصير التعريفة الجديدة للركوب بالمحافظات