مجلس الأمن يصوت غدا على مشروع لدول غير دائمة العضوية لوقف النار بغزة رمضان



مصراوي

صرحت مصادر دبلوماسية، اليوم الجمعة، بأن مجلس الأمن الدولي سوف يصوت غدا على مشروع قرار لدول غير دائمة العضوية يدعو لوقف النار بغزة خلال شهر رمضان.

قالت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنها تتمنى أن يتم تمرير مشروع قرار وقف إطلاق النار في رمضان الذي قدمته دول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي.

كما أكدت معارضتها التهجير القسري لسكان غزة وترفض الخطط الإسرائيلية لاجتياح رفح والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت المجموعة العربية إلى أنها ستطالب خلال الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن تسهيل قبول فلسطين كعضو دائم في الأمم المتحدة.

وشددت المجموعة العربية بيانها على ضرورة مساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن المذابح التي ترتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفشل مجلس الأمن الدولي في إقرار مشروع أمريكي يهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة اليوم الخميس.