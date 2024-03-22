هجوم صاروخي روسي يستهدف خط طاقة مرتبط بمحطة نووية في أوكرانيا

كييف- (د ب أ)

أسفر هجوم صاروخي عن تعطل خط طاقة مرتبط بمفاعل محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها روسيا في أوكرانيا اليوم الجمعة، حسبما ذكرت إدارة المحطة عبر تطبيق تليجرام.

وأضافت الإدارة أن هناك خطأ بديلا يزود المحطة بالطاقة، ولا وجود لأي خطر على أمن المحطة النووية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 60 طائرة مسيرة وحوالي 90 صاروخا على بلاده الليلة الماضية.

وكتب عبر منصة "إكس": "يرى العالم أهداف الإرهابيين الروس بأوضح صورة ممكنة، منها استهداف محطات الطاقة وخطوط إمداد الطاقة وسد كهرومائي ومبان سكنية عادية... روسيا في حرب مع الحياة اليومية للشعب."

وأضاف: "الصواريخ الروسية لا تتأخر، على النقيض من شحنات المساعدات لأوكرانيا، لا تتردد الطائرات المسيرة طراز /شاهد/، على العكس من بعض الساسة. من الضروري أن يتم استيعاب تكلفة التأخيرات والقرارات المؤجلة."

وقال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، في بيان اليوم الجمعة إن روسيا تحاول "إحداث اضطراب واسع النطاق، في نظام الطاقة في أوكرانيا، بنفس الطريقة، التي حدثت في العام الماضي".

وتعرضت أيضا البنية التحتية الحيوية للقصف في منطقة "فينيتسا" ومدينة "كريفيي ريه" في منطقة "لفيف" ومدينة"زابوريجيا"، طبقا لبيانات صادرة عن حكام إقليميين، على تطبيق /تليجرام/.

وتأتي الهجمات الروسية على مصادر الطاقة الأوكرانية ردا على هجمات شنتها كييف مؤخرا على مصاف نفطية روسية، وعلى منطقة بيلجورود الحدودية الروسية وعلى مطار إنجلز في منطقة فولجا في ساراتوف، على بعد 500 كيلومتر من الحدود.