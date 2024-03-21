مسؤول بحماس: ما يُنشر حول اعتقال قادة من المقاومة بمستشفى الشفاء "حرب نفسية"

وكالات

أكد مسؤول أمني في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن ما ينشره الإعلام العبري بشأن اعتقال عشرات من قادة المقاومة بمستشفى الشفاء، عاري تمامًا من الصحة.

وأشار المسؤول الأمني في حماس، أن قائمة صور المعتقلين بمستشفى الشفاء التي أصدرها الناطق باسم جيش الاحتلال غير دقيقة.

وأوضح المسؤول الأمني في حماس، أن عدد من الصور في القائمة تعود لأشخاص خارج غزة حاليًا وصور أخرى لشهداء، مضيفًا أن 3 من الصور في القائمة تعود لأطباء أفرج عنهم الاحتلال سابقًا.

وشدد على أن ما ينشر في الإعلام العبري غير دقيق ويدخل ضمن الحرب النفسية والمعنوية ضد المقاومة بغزة.