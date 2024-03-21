أمريكا تطالب مجلس الأمن بالتصويت صباح الجمعة على مشروعها بشأن غزة

مصراوي

قالت مصادر دبلوماسية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة طلبت تصويت مجلس الأمن الدولي صباح الجمعة على مشروع قرار وزعته بشأن غزة، وفقا لما صرّحوا به لـ "الجزيرة مباشر".

سبق وأن قال نائب المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن روبرت وود، اليوم الخميس، إنهم قريبون من التصويت على مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المشاورات مستمرة.

وكانت تقارير إعلامية أفادت، أمس الأربعاء، بأن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار معدل على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مراسلها.

وأوضحت أن مشروع القرار الأمريكي يقر بضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف.

وتعد هذه المرة الأولى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، التي تدعو فيها واشنطن إلى وقف "دائم" لإطلاق النار في غزة؛ إذ أن جميع مقترحاتها السابقة تبلورت في وقف مؤقت فقط بالإضافة إلى عملية لتبادل الأسرى وهدنة لفترات وجيزة، لكن لم يتم التصديق على أغلبها.