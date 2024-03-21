إيران تندد باستمرار حصار الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي

(مصراوي)

نددت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، بهجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي وحصاره لليوم الرابع على التوالي.

واستنكرت الخارجية الإيرانية، تفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي للعيادة التخصصية في المستشفى بشكل كامل صباح اليوم.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن المجتمع الدولي يقف صامتا أمام الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في غزة منذ 167 يوما من الحرب، واصفة الهجمات الإسرائيلية بـ "الهمجية والوحشية".

ودعت الخارجية، الأمم المتحدة إلى تحرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية.