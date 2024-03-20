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روسيا تثبت نقطة مراقبة جديدة قرب الجولان لخفض التوترات بين حزب الله وإسرائيل

04:13 م الأربعاء 20 مارس 2024

روسيا

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دمشق - (د ب أ)

ثبتت القوات الروسية نقطة مراقبة جديدة لها، في منطقة السهول الغربية التابعة لبلدة بئر العجم بريف القنيطرة الغربي، قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي ضمن إطار خفض وتيرة التوترات في المنطقة، بين المجموعات العاملة مع حزب الله اللبناني وإسرائيل.

ووفق المرصد، يرتفع بذلك عدد النقاط الروسية قرب منطقة الجولان السوري المحتل إلى 11.

روسيا دمشق القوات الروسية

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