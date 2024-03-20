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BBC

الخارجية الروسية: الناتو اختار اتجاهًا جديدًا للمواجهة مع روسيا

03:43 م الأربعاء 20 مارس 2024

وزارة الخارجية الروسية

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" اختار اتجاها جديدا للمواجهة مع روسيا.

وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، إن "لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" مهمة قصوى، وهي فتح جبهة ثانية في منطقة القوقاز ضد بلدنا، وبشكل عام، إشعال النار في المنطقة مرة أخرى"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت زاخاروفا أن الحلف لم يكن راضيا عن سياسة روسيا الرامية إلى تهدئة المنطقة.

وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يقوم الحلف بتوسيع مبادراته ضدها.

وأعربت موسكو مرارا عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.

وزارة الخارجية الروسية موسكو روسيا الناتو ماريا زاخاروفا

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