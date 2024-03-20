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BBC

الأمين العام للأمم المتحدة: العقاب الجماعي ضد أبناء الشعب الفلسطيني لا يبرر

02:35 م الأربعاء 20 مارس 2024

الجيش الإسرائيلي

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(مصراوي)


قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إن العقاب الجماعي الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لا يمكن تبريره.

ودعا جوتيريش، إلى ضرورة بذل جهود واسعة من أجل وقف إطلاق النار داخل القطاع، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى المحتجزين من بداية الحرب دون شروط مسبقة.

ووصف الأمين العام، الوضع الحالي داخل القطاع بـ "القاتم" جراء استمرار الحرب المندلعة منذ 6 أشهر.

وطالب جوتيريش، بضرورة التحرك لإنقاذ أهالي قطاع غزة من الجوع الذي فتك بهم، مشيرًا إلى أنه يوجد أكثر من مليون شخص مهددون بالمجاعة داخل القطاع.

الجيش الإسرائيلي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

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