الأمم المتحدة: الاحتلال استخدم بعض منشآتنا كمواقع لإطلاق النار خلال اقتحاماته بالضفة

مصراوي

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية نقلا عن وثائق داخلية للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن موظفي المنظمة في الضفة الغربية يتعرضون لحملة مضايقات إسرائيلية ممنهجة.

وأوضحت الوثائق أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الموظفين الأمميين شملت تعصيب الأعين والضرب، مؤكدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم منشآت أممية كمواقع لإطلاق النار خلال اقتحاماته بالضفة الغربية.

وأشارت وثائق الأمم المتحدة، إلى أن إسرائيل استخدمت منشأة للأونروا في إطلاق نار أدى لمقتل فلسطينيين في الضفة، لافتة إلى وقوع انتهاكات إسرائيلية فاضحة لحصانة الأمم المتحدة وامتيازاتها.

وشددت الوثائق الأممية على أن استمرار القيود في الضفة الغربية يزيد احتمالات عدم الاستقرار بالمنطقة.