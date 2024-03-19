إعلام عبري: نتنياهو سيرسل مسؤولين رفيعي المستوى إلى واشنطن من أجل استمرار القتال

مصراوي

قالت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرسل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجبي إلى الولايات المتحدة من أجل استمرار القتال.

وكان منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي قال، اليوم الثلاثاء، إن اجتماعا إسرائيليا أمريكيا بشأن رفح جنوبي قطاع غزة ربما ينعقد مطلع الأسبوع المقبل.

سبق وأن قالت هيئة البث العبرية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن لأحد أن يكون رئيسا للوزراء دون أن يعرف كيف يقول "لا" للأمريكيين.

وأشار نتنياهو إلى أنه ما من عائق أمام سكان غزة لمغادرة القطاع وربما يمكنهم استخدام الميناء الذي تقيمه الولايات المتحدة.

وأوضح نتنياهو، ان حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدرس توزيع المساعدات عبر جهات غير محلية؛ زاعما أن حركة حماس أفشلت هذا كما يتم مناقشة اللجوء لشركات خاصة.

سبق وأن هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي، متهمًا إياهم بالتعاون مع الإدارة الأمريكية للحيلولة دون اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة بريًا، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية.

وكان عضو مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" آفي ديختر، قد صرح في وقت سابق اليوم إنه لا يوجد أي بدائل أخرى تغني عن اجتياح مدينة رفح، من أجل تقويض قوة حركة المقاومة الإسلامية حماس والانتصار الكامل عليها حد تعبيره.

ويهدد الاحتلال الإسرائيلي على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باجتياح مدينة رفح التي تأوي مليون ونصف نازح بريًا بذريعة ملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية، بينما ترد واشنطن بالتحذير من عواقب تلك الخطوة مشددة على ضرورة حماية المدنيين ووضع خطة لتجنيبهم تبعات أي هجوم.

وتقول واشنطن إن إسرائيل لم تقدم لها أي مخططات عن كيفية حماية المدنيين في رفح حال تم الهجوم.