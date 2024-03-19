وفد روسي ثقافي يزور بيونج يانج في ظل محاولات تعزيز العلاقات بين البلدين

سول - (د ب أ)



ذكرت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية اليوم الثلاثاء أن وفدا روسيا بقيادة نائب وزير الثقافة الروسي وصل إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، حيث تعمل الدولتان على تعزيز علاقاتهما في أعقاب القمة النادرة التي انعقدت بين رئيسي البلدين في سبتمبر الماضي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الوفد برئاسة نائب وزير الثقافة الروسي أندريه ماليشيف وصل إلى البلاد أمس الاثنين بمناسبة حلول الذكرى الـ 75 لإبرام اتفاقية ثنائية بشأن التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين، حسبما أوردت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وضم الوفد أعضاء من فرقة فنية لفرع بريمورسكي بمسرح "مارينسكي" الروسي في مدينة فلاديفوستوك.

وذكرت وسائل إعلام روسية في وقت سابق أن الفرقة الزائرة ستقدم عرضي باليه "الجميلة النائمة" و "الطائر الناري" على مسرح مانسوداي للفنون في بيونج يانج.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد شاهد عرض باليه "الجميلة النائمة" في مسرح بمدينة فلاديفوستوك الروسية في سبتمبر الماضي بعد محادثات عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ميناء فوسوتشني الفضائي في الشرق الأقصى الروسي.

وبشكل منفصل، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن وفدا برئاسة أوليج كوزيمياكو، حاكم منطقة بريمورسكي كراي الواقعة في الشرق الأقصى الروسي والمتاخمة لكوريا الشمالية، وصل إلى بيونج يانج أمس الاثنين.

وتعد هذه هي الزيارة الثانية لكوزيمياكو إلى بيونج يانج منذ ديسمبر الماضي عندما اجتمع مع رئيس الوزراء الكوري الشمالي كيم توك-هون وسط تكهنات بأن كوريا الشمالية تسعى لإرسال عمال إلى روسيا لكسب العملة الصعبة التي تحتاجها بشدة.

هذا وتعمل كوريا الشمالية وروسيا على تعميق التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من المجالات في أعقاب القمة التي انعقدت بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر الماضي.