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BBC

مسؤول أممي: الوضع كارثي في غزة وأخشى على النساء الحوامل هناك

11:28 م الإثنين 18 مارس 2024

غزة

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قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيرا، اليوم الاثنين، إن على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات بسرعة بشأن الوضع في غزة.

وأكد دي ريفيرا أنه يجب التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة الآن خلال شهر رمضان، وكذلك التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في القطاع وتوصيل المساعدات الإنسانية.

من جانبه، أوضح ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين دومينيك ألين، أن الوضع كارثي في غزة، معربا عن خوفه على النساء الحوامل هناك.

وكشف ألين في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن معظم السكان في غزة يواجهون انعداما للأمن الغذائي، مؤكدا أن تداعيات سوء التغذية والجفاف على المواليد الجدد كبيرة.

وشدد ألين على أنه يجب تسريع عمليات تفتيش المساعدات إلى غزة، مشيرا إلى أن المجاعة على الأبواب ويسابقون الوقت في القطاع.

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