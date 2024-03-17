الخارجية الفلسطينية تدين تهديدات نتنياهو باجتياح رفح

(مصراوي)

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو التي هدد فيها باجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بريًا.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن تهديدات نتنياهو تعتبر تحد واضح للتحذير الدولي والأمريكي من اجتياح رفح من أجل حماية المدنيين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، عن عزم إسرائيل اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بريًا.

وقال نتنياهو، إن إسرائيل في سبيل وضع خطة للحفاظ على المدنيين، ستعمل على إجلائهم من مناطق القتال.

وردًا على التحذيرات الدولية من اجتياح رفح بريًا، أفاد نتنياهو، أن "الضغط الدولي المتزايد لن يمنع إسرائيل من تحقيق أهداف الحرب على حماس".

وتعتبر تصريحات نتنياهو بذلك تحديًا للإدارة الأمريكية التي حذرت من اجتياح المدينة التي تأوي مليون ونصف نازح فروا من القصف إلى مناطق "يُعتقد أنها أكثر أمانًا".