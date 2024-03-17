جالانت: إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع الأسرى من غزة

غزة - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت إن إسرائيل ملتزمة بإعادة الأسرى، الذين تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة إلى وطنهم، في حديثه أمام مراسم تأبين للجنود الإسرائيليين، الذين سقطوا ولم يعرف مكان مثواهم الأخير.

وأضاف الوزير "هذا الالتزام بعدم ترك أحد خلفنا، ينطبق على الحرب، التي نخوضها اليوم وسيكون صحيحا بالنسبة لجميع حروب إسرائيل"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وأضاف "إلى جانب 112 أسير على قيد الحياة، تم إعادتهم بموجب اتفاقيات وأنشطة عملياتية، أعادت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وأفراد الشاباك، أيضا 11 قتيلاً (أسير) لدفنهم في إسرائيل".

وكان آلاف الأشخاص في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى، قد تظاهروا أمس السبت من أجل الإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حركة "حماس" واحتجاجًا ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وطالب أقارب الأسرى المحتجزين في قطاع غزة بإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة ودعوا الحكومة إلى التصرف بسرعة. وانتشرت عدة مظاهرات في أنحاء تل أبيب وسدت الطرق المرورية الرئيسية في المدينة الساحلية.

ووقعت أحداث اتسمت بالفوضى بين الشرطة والمتظاهرين في بعض المسيرات. وفي بعض الأماكن أضرم السكان حرائق صغيرة وأطلقوا قنابل دخان وهتفوا من أجل الإفراج عن الأسرى. واستخدمت الشرطة أيضا خراطيم المياه لتفريق الحشود. وتم إغلاق طريق أيالون المهم في بعض الأوقات.