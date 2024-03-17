إعلان

BBC

جالانت: إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع الأسرى من غزة

02:10 م الأحد 17 مارس 2024

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

غزة - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت إن إسرائيل ملتزمة بإعادة الأسرى، الذين تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة إلى وطنهم، في حديثه أمام مراسم تأبين للجنود الإسرائيليين، الذين سقطوا ولم يعرف مكان مثواهم الأخير.

وأضاف الوزير "هذا الالتزام بعدم ترك أحد خلفنا، ينطبق على الحرب، التي نخوضها اليوم وسيكون صحيحا بالنسبة لجميع حروب إسرائيل"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وأضاف "إلى جانب 112 أسير على قيد الحياة، تم إعادتهم بموجب اتفاقيات وأنشطة عملياتية، أعادت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وأفراد الشاباك، أيضا 11 قتيلاً (أسير) لدفنهم في إسرائيل".

وكان آلاف الأشخاص في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى، قد تظاهروا أمس السبت من أجل الإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حركة "حماس" واحتجاجًا ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وطالب أقارب الأسرى المحتجزين في قطاع غزة بإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة ودعوا الحكومة إلى التصرف بسرعة. وانتشرت عدة مظاهرات في أنحاء تل أبيب وسدت الطرق المرورية الرئيسية في المدينة الساحلية.

ووقعت أحداث اتسمت بالفوضى بين الشرطة والمتظاهرين في بعض المسيرات. وفي بعض الأماكن أضرم السكان حرائق صغيرة وأطلقوا قنابل دخان وهتفوا من أجل الإفراج عن الأسرى. واستخدمت الشرطة أيضا خراطيم المياه لتفريق الحشود. وتم إغلاق طريق أيالون المهم في بعض الأوقات.

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نتنياهو: الضغوط الدولية لن تمنع الهجوم الإسرائيلي البري على رفح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* تراجع كبير لسعر الدولار بالبنوك مع منتصف تعاملات اليوم الأحد
* جولدمان ساكس يعد توقعاته لمصر: فائض كبير يصل 26.5 مليار دولار بدلا من العجز
* أجواء ممطرة حتى الثلاثاء.. الأرصاد: أمطار رعدية على مناطق متفرقة تبدأ اليوم
قنبلة موقوتة خلف استوديو الأهرام.. كيف منعت الحماية المدنية الكارثة؟ (أسرار وكواليس)