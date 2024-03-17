إعلام حوثي: هجوم أمريكي بريطاني يستهدف جنوبي اليمن
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قالت قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، إن أمريكا وبريطانيا يشنا عدوانًا على مديريتي الطائف في الحديدة والتعزية في تعز جنوبي اليمن.
وشنت طائرات أمريكية وبريطانية خلال الساعات الماضية، غارات عنيفة وسط مدينة تغظ اليمنية.
وقالت مصادر، إن 4 غارات جوية استـهدفت مواقع للحوثيين في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي.
يأتي ذلك ردًا على استمرار هجمات جماعة الحوثي على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
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