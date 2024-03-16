وزير إسرائيلي: الحرب متعثرة ولا توجد خطة لتدمير القدرات الحكومية لحماس

مصراوي

قالت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، إن الوزير السابق في حكومة الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، المنتمي لحزب الليكود اليميني المتطرف، يقول إن الحرب متعثرة ولا توجد خطة لتدمير القدرات الحكومية لحماس.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قالت نقلا عن تقديرات أمنية إسرائيلية، أمس الأول الخميس، إنه لا يزال هناك 4 إلى 6 آلاف مقاتل من حركة حماس في وسط وشمال قطاع غزة.

وأشارت التقديرات إلى أن خفض قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وغياب قوة تسد الفراغ سيؤدي لتجدد سيطرة حماس عسكريا وإداريا.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد قال، إن الجيش بحاجة لـ10 آلاف جندي فورا و66 ألفا من رجال الدين "الحريديم" يتهربون من الخدمة.

وأكد لابيد أنه لا يمكن للحكومة تأجيل تجنيد الحريديم على حساب الاحتياجات الأمنية، مشددا على أن مواصلة الحكومة تأجيل تجنيد الحريديم يثبت أنها مهتمة بالبقاء السياسي فقط.

وكان كبير حاخامات السفارديم في إسرائيل قال، إنه في حالة أجبرتهم الحكومة على التجنيد فإنهم سيسافرون جميعا إلى خارج إسرائيل.

من جانبه قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير: "نؤمن بحل قضية التجنيد من خلال التفاهم والخدمة في الجيش امتياز كبير لليهودي الذي يدافع عن نفسه وبلده".

وبدأ الحديث عن أزمة تجنيد رجال الدين اليهودي "الحريديم"، عقب تقدم عدد من الحركات منها حركة "من أجل جودة الحكم في إسرائيل" بطعنًا لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، من أجل توسيع نطاق التجنيد داخل الجيش ليشمل كافة مكونات المجتمع الإسرائيلي.