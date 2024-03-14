اعتقال أكثر من 100 متظاهر مؤيد لفلسطين أغلقوا بهو صحيفة نيويورك تايمز

نيويورك - (د ب أ)

ألقت شرطة نيويورك القبض على أكثر من 100 متظاهر من المؤيدين لفلسطين بعدما قاموا بإغلاق بهو صحيفة نيويورك تايمز احتجاجا على "تأييد الصحيفة للإبادة الجماعية".

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت (واي نت)" الإسرائيلية أن المتظاهرين حملوا لافتات تندد بالمراسلة الإسرائيلية عنات شوارتز التي شاركت في التحقيق في الاعتداءات الجنسية التي يزعم أن حركة حماس ارتكبتها.

وكان عشرات المتظاهرين قاموا في وقت مبكر صباح اليوم، بمنع الوصول إلى مطبعة الصحيفة في كوينز واستلقوا على الطريق ومنعوا مرور الشاحنات حتى قامت الشرطة بإجلائهم من المنطقة.