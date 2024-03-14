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BBC

اختتام مناورات الحزام البحري المشترکة بین إیران والصین وروسیا

07:20 م الخميس 14 مارس 2024

الحزام البحري

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طهران - (د ب أ)

اختتمت الوحدات الإيرانية والصينية والروسية المشاركة في مناورات الحزام الأمني البحري المشترك 2024 اليوم الخميس، تدريباتها في شمال المحيط الهندي، بحسب وكالة مهر للأنباء.

وكانت المرحلة الرئيسية من مناورات الحزام الأمني البحري المشترك 2024 قد انطلقت أول أمس الثلاثاء، بمشاركة إيران والصين وروسيا في شمال المحيط الهندي للمرة الخامسة على التوالي تحت شعار "معا لإرساء السلام والأمن".

وشاركت في هذه المناورات الوحدات العائمة والطيران التابعة لبحرية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوحدات العائمة للصين وروسيا، كما شارك في هذه المناورات مندوبون من دول عمان وأذربيجان وكازاخستان وباكستان وجنوب أفريقيا كمراقبين.

والغرض من إجراء هذه المناورات هو ترسيخ الأمن ومرتكزاته في المنطقة وتوسيع التعاون المتعدد الأطراف بين الدول المشاركة وإظهار حسن النية وقدرة هذه الدول في اتجاه الدعم المشترك للسلام العالمي والأمن البحري وخلق مجتمع بحري ذو مستقبل مشترك.

وتشمل الأهداف الأخرى لهذه المناورات تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية، ومكافحة القرصنة والإرهاب البحري، والإجراءات الإنسانية، وتبادل المعلومات في مجال الإنقاذ البحري، وتبادل الخبرات العملياتية والتكتيكية.

طهران إيران الصين الحزام الأمني البحري المشترك

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