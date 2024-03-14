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البرلمان الأوروبي يوافق على مقاضاة المفوضية الأوروبية بسبب منح تمويل نقدي للمجر

01:58 م الخميس 14 مارس 2024

البرلمان الأوروبي

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ستراسبورج - (د ب ا)

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أن رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا وافقت على مقاضاة المفوضية الأوروبية بسبب قرارها السماح بتقديم تمويل أوروبي للمجر.

واتخذت ميتسولا هذا القرار بعد اجتماع مغلق اليوم الخميس مع قادة السبع مجموعات السياسية في البرلمان.

وكانت لجنة الشؤون القانونية هي التي أوصت باتخاذ إجراء ضد المفوضية الاثنين الماضي.

وتتعلق القضية بقرار المفوضية في ديسمبر الماضي بالإفراج عن 2ر10 مليار يورو (2ر11 مليار دولار) مخصصة للمجر، كان قد تم تجميدها بسبب مخاوف تتعلق بحكم القانون.

وقالت المفوضية حين ذاك إنها أفرجت عن الأموال لأن بودابست " اتخذت الإجراءات التي تعهدت بالقيام بها". ولكن النواب اتهموا المفوضية بتجاهل المشاكل المستمرة.

وسوف يتم طرح القضية أمام محكمة العدل الأوروبية.

البرلمان الأوروبي مقاضاة المفوضية الأوروبية منح تمويل نقدي للمجر

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