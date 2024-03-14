مجموعة فئران تتسبب في إخفاء أدلة بقضية مخدرات داخل قسم شرطة بأمريكا

مصراوي

كشفت شرطة مدينة نيو أورليانز الأمريكية، أن الفئران أكلت المخدرات وأضاعت الأدلة في القضية.

وجاء هذا بعد اختفاء المخدرات التي كان قد تمت مصادرتها من غرفة الأدلة، في مقر الشرطة الموبوء بالقوارض.

وناشدت آن كيركباتريك المشرفة على قسم شرطة المدينة، بضرورة الانتقال لمقر جديد، إذ قالت إن عدم النظافة هو أمر خارج عن المخططات، ولكنها مشاكل تتعلق بصحة الإنسان، مثل العفن في هذه المباني.

وأضافت المشرفة على قسم شرطة المدينة، أنه لا ينبغي للموظفين، أن يجدوا فضلات القوارض على مكاتبهم.

وأوضحت الشرطة أن المقر الحالي والذي تم بنائه عام 196، يحتوى على مرافق دون المستوى المطلوب، ولا يوجد به مكيفات والمصاعد معطلة.

ولفتت المشرفة إلى عدم امتلاك الضباط مكان لاستخدام دورة المياه هو أمر غير مقبول، فضلًا عن انقطاع السباكة بالكامل في القسم، فإن هذه هي الأساسيات.

وتقول وسائل إعلام أمريكية، أن مجلس المدينة، أعطى الضوء الأخضر، لانتقال المقر إلى مكان جديد وسط المدينة، فضلًا عن أنه يدرس اقتراحًا بقيمة 7.6 مليون دولار على عقد إيجار مدته 10 سنوات.