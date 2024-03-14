أثناء جولته بمقاطعة شرناق.. حراس أردوغان يتعرضون لحادث سير ووفاة أحدهم

القاهرة- مصراوي

أفادت وسائل إعلام تركية أن أحد حراس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توفى اليوم، وأصيب 3 آخرين، في حادث سير أثناء زيارة الرئيس التركي لمقاطعة شرناق جنوب شرق البلاد.

وأوردت وسائل الإعلام نقلا عن السلطات التركية، الأربعاء، أن رجل أمن من حرس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توفي، وأصيب 3 أشخاص آخرين بينهم اثنان من الحرس الرئاسي خلال حادث تعرضوا له.

وأكدت السلطات أن الحادث، وقع أثناء جولة أردوغان في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، لافتة إلى أن الفريق الذي تعرض للحادث المذكور، كان من ضمن الطواقم التي تعمل على تأمين وحماية موكب الرئيس التركي أردوغان في شرناق جنوب تركيا.

وأوضحت السلطات أنه لا توجد حتى الآن معلومات إضافية عن الحادث الذي تعرض له طاقم الحراسة سوى أنه حادث سير.