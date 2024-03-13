بلغاريا: تراجع "ضغوط الهجرة" على حدود الاتحاد الأوروبي مع تركيا

صوفيا - (د ب أ)

قال كالين ستويانوف، القائم بأعمال وزير الداخلية في بلغاريا، إن حالات العبور غير القانونية سجلت تراجعا كبيرا على الحدود الخارجية الأوروبية لبلغاريا مع تركيا حتى الآن هذا العام.

وذكر ستويانوف أمام البرلمان اليوم الأربعاء أنه "لا يوجد ضغط متزايد للمهاجرين على بلغاريا، بل هناك اتجاه دائم نحو تراجع".

وقال ستويانوف إنه منذ بداية العام، تم إحباط 5200 محاولة "عبور بشكل غير قانوني" للحدود البلغارية التركية، وبلغ الرقم 15600 في نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار ستويانوف إلى أنه منذ بداية هذا العام، تم احتجاز 260 مهاجرا داخل البلاد، مقابل 1260 في نفس الفترة من 2023.

وغالبا ما يعبر لاجئون من مناطق متضررة من الأزمات وكذلك مهاجرون، الحدود البرية البلغارية التركية التي يبلغ طولها 259 كيلومترا بشكل غير قانوني بمساعدة المهربين.