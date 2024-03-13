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BBC

استشهاد موظف بالأونروا في غارة إسرائيلية على مركز توزيع تابع لها

07:44 م الأربعاء 13 مارس 2024

الاونروا

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غزة - (د ب أ)

استشهد أحد موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأربعاء، في غارة إسرائيلية استهدفت مركز توزيع تابع لها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الأونروا في بيان لها وصلت نسخة منه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إن موظفا واحد على الأقل من موظفيها استشهد، وأصيب 22 آخرون، جراء قصف إسرائيلي لمركز توزيع المواد الغذائية في شرق رفح".

وأوضحت الوكالة بأن أكثر من 160 من موظفيها، استشهدوا جراء الهجمات الاسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الوكالة إلى ان أكثر من 150 منشأة تابعة للأمم المتحدة تضررت فيما تم تدمير عدد منها بالكامل ومن بينها العديد من المدارس.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد ذكرت في وقت سابق أن هجوما إسرائيليا على أحد مراكز الوكالة أسفر عن استشهاد عدة أشخاص، وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يتم التحقيق في هذه التقارير.

وذكرت السلطات الصحية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة إن 31 ألفا و272 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 73 ألف شخص في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية قبل أكثر من خمسة أشهر، وأضافت أن أكثر من ثلثي هذه الحصيلة من النساء والأطفال.

قصف مقر الأونروا الأونروا غارات إسرائيلية حرب غزة

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