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BBC

اليونان: لدينا قلق متزايد بسبب الارتفاع الأخير في تدفق المهاجرين على جزيرة كريت

12:59 م الثلاثاء 12 مارس 2024

اليونان

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أثينا - (د ب أ)


تشعر الحكومة اليونانية بقلق بالغ بسبب الارتفاع الكبير في أعداد الوافدين الجدد، حيث وصل 300 شخص إلى جزيرة كريت خلال عطلة نهاية الأسبوع وحدها، بحسب ما أوردته صحيفة "كاتيميريني" اليونانية، اليوم الثلاثاء.

وصار الارتفاع الأخير في أعداد المهاجرين إلى الشواطئ الجنوبية لجزيرة كريت، مصدر قلق متزايد بالنسبة للحكومة، التي تتوقع تدخلا من جانب المفوضية الأوروبية.

ومن جانبه، قال وزير الهجرة واللجوء ديميتريس كيريديس في تصريحات لصحيفة "كاتيميريني": "بالطبع نحن قلقون. ومع ذلك، سنتعامل مع هذه القضية بالتعاون مع أوروبا".

وأوضح كيريديس أن تزايد أعداد الوافدين إلى كريت وجافدوس يأتي عبر طرق جديدة للهجرة منذ مطلع العام.

وقال إنه أثار هذه القضية في الاجتماعين الأخيرين لوزراء الهجرة بالاتحاد الأوروبي، حيث تتوقع أثينا تدخل المفوضية خلال الفترة المقبلة.

اليونان أثينا جزيرة كريت

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