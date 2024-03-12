زوجة نتنياهو تبعث رسالة إلى والدة أمير قطر: مساهمتك حاسمة

وكالات

بعثت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة إلى الشيخة موزا والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، بهدف حثها على الضغط لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وأعلن مكتب نتنياهو، الاثنين أن سارة نتنياهو خاطبت في رسالتها الشيخة موزا، قائلة: "أدعوكي بروح شهر رمضان المبارك إلى ممارسة نفوذك البالغ من أجل العمل على الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، إذ قد تكون مساهمتك حاسمة في إعادتهم إلى ديارهم، وتشكل منارة من الأمل على عائلاتهم واتخاذ خطوة هامة نحو السلام والصلح".

وأضافت "كامرأة لامرأة من الضروري التطرق إلى وجود 19 امرأة بين المختطفين والمختطفات يعانين الصعوبات التي يستحيل تصورها، والتقارير حول أعمال التنكيل الجنسي والاغتصاب مروعة، حيث يستحيل تجاهل هذه الأفعال بحق النساء أو التسامح معها".

وأردفت قائلة "هذه هي دعوة لتحرك يتجاوز الحدود السياسية ويعبر عن إنسانيتنا وقيمنا المشتركة".

وبحسب الموقع الإلكتروني للحكومة الإسرائيلية، جاء في الرسالة: "صوتك ونفوذك قد يؤثران إلى حد كبير على وضعهم، وأحثك على اتخاذ موقف مناهض لمثل هذه الفظائع، لا يجوز لنا السكوت أو الوقوف مكتوفي الأيدي عندما تكون كرامة النساء وسلامتهن على المحك".