إعلان

BBC

الخارجية المصرية ترد على الصور المتداولة لإحراق السفارة في السودان: قديمة

09:29 م الإثنين 11 مارس 2024

السفير أحمد أبو زيد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


القاهرة- مصراوي

علقت وزارة الخارجية المصرية، على ما تداول بشأن إحراق مقر السفارة المصرية بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، "من المؤسف تداول بعض وسائل الإعلام لصور قديمة لإتلافات تعرضت لها سفارة مصر فى الخرطوم إبان المواجهات المسلحة المستعرة فى العاصمة السودانية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، خلال منشور له على موقع التدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا، أن "الحدث يعود لشهور مضت، وأوفدت مصر آنذاك، بالتنسيق بين وزارتى خارجية البلدين، لجنة لجرد الائتلافات بالمقر غير المأهول والخالى من أى مستندات مهمة"

أحمد أبو زيد السودان الخارجية المصرية السفارة المصرية الخرطوم

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأمين العام للأمم المتحدة يجدد دعوته لوقف إطلاق النار بغزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

علامات قبول الصيام واختلاف المواقيت ومريض السكر.. المفتي يوضح 3 أحكام شرعية مهمة .. المفتي يوضح 3 أحكام شرعية مهمة
رمضانك مصراوي| كنافة على شكل أهرامات تثير تفاعلا.. وسعرها مفاجأة (صور)
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على جميع القنوات