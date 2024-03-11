الخارجية المصرية ترد على الصور المتداولة لإحراق السفارة في السودان: قديمة



القاهرة- مصراوي

علقت وزارة الخارجية المصرية، على ما تداول بشأن إحراق مقر السفارة المصرية بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، "من المؤسف تداول بعض وسائل الإعلام لصور قديمة لإتلافات تعرضت لها سفارة مصر فى الخرطوم إبان المواجهات المسلحة المستعرة فى العاصمة السودانية.

من المؤسف تداول بعض وسائل الإعلام لصور قديمة لإتلافات تعرضت لها سفارة مصر فى الخرطوم إبان المواجهات المسلحة المستعرة فى العاصمة السودانية…الحدث يعود لشهور مضت، وأوفدت مصر آنذاك، بالتنسيق بين وزارتى خارجية البلدين، لجنة لجرد الإتلافات بالمقر غير المأهول والخالى من أى مستندات هامة — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) March 11, 2024

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، خلال منشور له على موقع التدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا، أن "الحدث يعود لشهور مضت، وأوفدت مصر آنذاك، بالتنسيق بين وزارتى خارجية البلدين، لجنة لجرد الائتلافات بالمقر غير المأهول والخالى من أى مستندات مهمة"