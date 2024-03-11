الاحتلال يزعم أن حماس تعرقل التوصل إلى اتفاق في غزة

مصراوي

قال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إننا سنواصل استهداف قادة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن العملية في النصيرات كانت مبنية على معلومات استخباراتية دقيقة، قائلا: "قضينا على عدد من الخلايا الإرهابية في جنوب لبنان".

وزعم هاجاري أن جنود وحدة دوفدفان اغتالوا شخصا في جنين كان ينوي "تنفيذ عملية"، مشيرا إلى أنه يتم فحص نتائج القصف الذي استهدف مجمعا في النصيرات.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أحبطت جميع المحاولات التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق في غزة.