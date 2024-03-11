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BBC

بعد إعلان انضمامها.. رفع علم السويد أمام الناتو (فيديو)

03:06 م الإثنين 11 مارس 2024

علم-السويد

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(مصراوي)

رُفع، اليوم الاثنين، علم السويد أمام مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل عقب إعلان انضمامها للحلف.

وتعليقًا على انضمام بلاده الرسمي للناتو، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، إن بلاده قطعت تاريخ مئتي عام من عدم الانحياز.

وقال أولف، إن انضمام السويد للحلف زاد من قوته، بينما ستصبح بلاده أكثر أمنا بانضمامها لحلف شمال الأطلسي.

السويد رفع علم السويد الناتو

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