مسؤولون أمريكيون يكشفون عن توقعاتهم بشأن اجتياح إسرائيل لرفح

(مصراوي)

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن عدد من المسؤولين الأمريكيين لم تسمهم، أن الإدارة الأمريكية لا تتوقع اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة في المستقبل القريب.

ويأتي التصريحات في الوقت، الذي كشف فيه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الأحد، عن خطط إسرائيل لنقل سكان مدينة رفح جنوبي قطاع غزة إلى جهة الغرب أو مناطق أخرى في القطاع قبل بدء أي هجوم بري على المدينة التي تأوي مليون ونصف نازح فلسطيني، وذلك حسبما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.

وازى ذلك تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، بـ "تحدي التحذيرات الدولية" من اجتياح مدينة رفح، وذلك حسبما نقلت عنه صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

وتروج إسرائيلي منذ فترة عن نيتها لبدء هجوم بري على مدينة رفح جنوبي القطاع بذريعة ملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية في آخر محطة لم يقتحمها الاحتلال بعد بقواته البرية في رفح.